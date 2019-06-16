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Макрон: Франция готова поддержать намерение Зеленского восстановить мир в Донбассе и вступить в переговоры с РФ
Источник материала: Интерфакс
Франция готова поддержать намерение президента Украины Владимира Зеленского восстановить мир на востоке Украины и вести переговоры с РФ.
"Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата - восстановить мир и заставить оружие замолчать, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к Минскому формату, чтобы страна вернулась к миру. Я заверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией", - заявил Макрон на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник.
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Макрон: Франция готова поддержать намерение Зеленского восстановить мир в Донбассе и вступить в переговоры с РФ
Франция готова поддержать намерение президента Украины Владимира Зеленского восстановить мир на востоке Украины и вести переговоры с РФ.
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