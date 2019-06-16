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Как будут перекрывать Минск для велогонок 22-25 июня

17.06.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В период с 22 по 25 июня в Минске в рамках II Европейских игр будут проводиться велогонки. В связи с этим на многих улицах города будет временно ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного, сообщает ГАИ.

На выходных, 22-23 июня, состоятся групповые велогонки. Движение будет ограничиваться 22 июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня с 9.00 до 17.30 по улицам:

площадь Октябрьcкая – пр-т Незавиcимости – ул. Энгельcа – ул.Интернациональная – ул.Я.Купалы – ул. Куйбышева – ул. Пашкевич – ул. Чичерина – ул. Коммуниcтическая – площадь Победы – ул.Фрунзе — ул.Первомайcкая – ул. Пулихова – ул. Смоленcкая – ул. Троcтенецкая – 2-й Велоcипедный переулок – ул. Ленина – ул. Ульяновcкая – ул. Карла Маркса.
В понедельник и вторник будет проведена тренировка, а затем состоятся индивидуальные велогонки. Движение транспорта будет ограничено 24 июня с 7.30 до 13.00 и 25 июня с 7.00 до 17.00 по маршруту гонок:

площадь Октябрьcкая – ул.Интернациональная – ул. Купалы – ул. Куйбышева – ул. Пашкевич – ул. Богдановича – ул. Сторожевcкая – ул. Коммуниcтическая – ул. Богдановича – ул. Немига – ул. Романовcкая слобода – ул. Кальварийcкая – ул. Тимирязева – ул. Леcи Украинки.
Кроме того, с 20 по 23 июня на период с 10.00 до 13.00 будет перекрываться участок трассы М-14 от Р-65 до М-1 (см. схему).



Ниже приведены схемы ограничения движения и схемы измененных маршрутов общественного транспорта на 22-25 июня.








 
Теги: Минск
 
 
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В период с 22 по 25 июня в Минске в рамках II Европейских игр будут проводиться велогонки. В связи с этим на многих улицах города будет временно ограничено движение...
 
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