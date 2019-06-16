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Вице-премьеров закрепили за городами и районами Беларуси

17.06.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений по развитию 11 районов.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас закрепил вице-премьеров за городами и районами Беларуси. Это сделано для эффективного взаимодействия республиканских и местных органов по выполнению поручений президента об ускоренном развитии 11 городов с численностью населения более 80 тыс. человек.

В соответствии с  распоряжением №230р первый вице-премьер Александр Турчин закреплен за Мозырским и Лидским районами, вице-премьер Владимир Дворник — за Бобруйском и Бобруйским районом, вице-премьер Владимир Кухарев — за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами, вице-премьер Игорь Ляшенко — за Новополоцком, Оршанским и Полоцким районами, наконец, Игорь Петришенко — за Пинском, Барановичами и соответственно Пинским и Барановичским районами.

 
 
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Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений по развитию 11 районов.
 
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