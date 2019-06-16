Останки ракоскорпиона, которым 350 миллионов лет, нашли в шахте Солигорска





Ракоскорпион, найденный в Солигорске в 2019 году / esoligorsk.by





БЕЛТА . На куске извлеченной из шахтного поля породы они заметили необычный рисунок, который оказался останками ракоскорпиона, передает





Ракоскорпион — это переходная форма между морскими и сухопутными членистоногими. Ученые оценивают возраст таких находок в 350-360 миллионов лет. Считается, что ракоскорпионы могли достигать 2 метров и были самыми крупными членистоногими, которые существовали на Земле. В конце палеозоя их вытеснили из водной стихии крупные хищники — рыбы. На суше от ракоскорпиона происходят пауки и скорпионы.









Впервые останки ракоскорпиона были обнаружены шахтерами "Беларуськалия" в слоях калийных горизонтов еще в 1976 году. Потом такие находки попадались еще шесть раз.