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Останки ракоскорпиона, которым 350 миллионов лет, нашли в шахте Солигорска

17.06.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Краснослободском руднике Солигорска шахтерам попалась ценная находка палеозойской эры.


Ракоскорпион, найденный в Солигорске в 2019 году / esoligorsk.by

На куске извлеченной из шахтного поля породы они заметили необычный рисунок, который оказался останками ракоскорпиона, передает БЕЛТА.

Ракоскорпион — это переходная форма между морскими и сухопутными членистоногими. Ученые оценивают возраст таких находок в 350-360 миллионов лет. Считается, что ракоскорпионы могли достигать 2 метров и были самыми крупными членистоногими, которые существовали на Земле. В конце палеозоя их вытеснили из водной стихии крупные хищники — рыбы. На суше от ракоскорпиона происходят пауки и скорпионы.


Впервые останки ракоскорпиона были обнаружены шахтерами "Беларуськалия" в слоях калийных горизонтов еще в 1976 году. Потом такие находки попадались еще шесть раз.

 
 
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В Краснослободском руднике Солигорска шахтерам попалась ценная находка палеозойской эры.
 
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