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Белгидромет снова предупреждает о сильных грозах

17.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белгидромет снова предупреждает о сильных грозах

Грозы и неустойчивую погоду синоптики обещают во вторник по северо-востоку страны.

В свою очередь в Гродно метеорологи прогнозируют переменную облачность и без осадков. Температура воздуха +23..+25°C. Ветер в регионе будет дуть северо-западный, 3-8 м/с.

В Гродно и регионе грозы следует ждать не раньше четверга, но, к счастью, теплая погода сохранится. По прогнозам столбик термометра удержится на уровне +25..+27°C.

Если гроза застала вас врасплох:

•    избегайте отдельно стоящих деревьев;

•    работая в поле, оставьте металлические орудия труда;

•    не стойте под раскрытым зонтом;

•    не прикасайтесь к электрическим предметам и выньте их из карманов;

•    отключите сотовый телефон (были случаи, когда входящий звонок был причиной попадания молнии);

•    если есть возможность, переждите грозу в автомобиле;

•    держитесь подальше от высоких металлических конструкций;

•    не купайтесь, не переходите вброд реку, отойдите подальше от водоёма;

•    ложиться на землю нельзя, так как земля является хорошим проводником электричества и молния может попасть в неё;

•    старайтесь не оказаться самой высокой точкой на местности.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Грозы и неустойчивую погоду синоптики обещают во вторник по северо-востоку страны. В свою очередь в Гродно метеорологи прогнозируют переменную облачность и без...
 
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