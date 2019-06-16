Белгидромет снова предупреждает о сильных грозах

Источник материала: Вороновская газета





Грозы и неустойчивую погоду синоптики обещают во вторник по северо-востоку страны.

В свою очередь в Гродно метеорологи прогнозируют переменную облачность и без осадков. Температура воздуха +23..+25°C. Ветер в регионе будет дуть северо-западный, 3-8 м/с.

В Гродно и регионе грозы следует ждать не раньше четверга , но, к счастью, теплая погода сохранится. По прогнозам столбик термометра удержится на уровне +25..+27°C.

Если гроза застала вас врасплох:

• избегайте отдельно стоящих деревьев;

• работая в поле, оставьте металлические орудия труда;

• не стойте под раскрытым зонтом;

• не прикасайтесь к электрическим предметам и выньте их из карманов;

• отключите сотовый телефон (были случаи, когда входящий звонок был причиной попадания молнии);

• если есть возможность, переждите грозу в автомобиле;

• держитесь подальше от высоких металлических конструкций;

• не купайтесь, не переходите вброд реку, отойдите подальше от водоёма;

• ложиться на землю нельзя, так как земля является хорошим проводником электричества и молния может попасть в неё;

• старайтесь не оказаться самой высокой точкой на местности.

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