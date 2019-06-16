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Белгидромет снова предупреждает о сильных грозах
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Грозы и неустойчивую погоду синоптики обещают во вторник по северо-востоку страны.
В свою очередь в Гродно метеорологи прогнозируют переменную облачность и без осадков. Температура воздуха +23..+25°C. Ветер в регионе будет дуть северо-западный, 3-8 м/с.
В Гродно и регионе
Если гроза застала вас врасплох:
• избегайте отдельно стоящих деревьев;
• работая в поле, оставьте металлические орудия труда;
• не стойте под раскрытым зонтом;
• не прикасайтесь к электрическим предметам и выньте их из карманов;
• отключите сотовый телефон (были случаи, когда входящий звонок был причиной попадания молнии);
• если есть возможность, переждите грозу в автомобиле;
• держитесь подальше от высоких металлических конструкций;
• не купайтесь, не переходите вброд реку, отойдите подальше от водоёма;
• ложиться на землю нельзя, так как земля является хорошим проводником электричества и молния может попасть в неё;
• старайтесь не оказаться самой высокой точкой на местности.
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Грозы и неустойчивую погоду синоптики обещают во вторник по северо-востоку страны. В свою очередь в Гродно метеорологи прогнозируют переменную облачность и без...
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