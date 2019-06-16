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Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

17.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


12 июня 2019 17:57 4269

Солигорск принял эстафету II Европейских игр "Пламя мира". Яркий фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

11 июня 2019 года станет для белорусской столицы шахтеров историческим днем. В этот день Солигорск первым в Минской области встретил эстафету огня «Пламя мира». 

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

Проводится она в рамках II Европейских игр, а столицей их в этом году является наша страна. Несколько факелоносцев эстафеты ( их было 13) пронесли огонь II Европейских игр в нашем городе по заранее запланированному маршруту. Все факелоносцы – это значимые для нашей республики люди — известные спортсмены, общественные деятели. Среди них и те, для кого Солигорск – родной город.

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

Например, возле спортивно-зрелищного комплекса первым факелоносцем в городе стал Евгений Лазука, наш земляк, мастер спорта международного класса по плаванью, чемпион и рекордсмен Беларуси, призёр чемпионатов Европы, победитель международных соревнований, участник Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

Посмотреть на старт эстафеты в нашем городе собрались работники разных предприятий Солигорска. «Пламя мира» передавали из рук в руки.

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

Несли его в городе шахтеров Александр Глеб, Юрий Солдатенков, Мария Гнедчик, Валерий Папакуль, Александр Егоров. Кстати говоря, главный символ II Европейских игр побывал и на верхней точке солеотвала рудника и даже спустился в шахту, где работали горняки…

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

С факелом значимые люди Беларуси следовали по улице Заслонова, по проспекту пр. Мира, по улице Козлова на центральную площадь города.

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

Завершил факельное шествие в нашем городе тоже наш земляк, сценарист и редактор Высшей Лиги КВН, капитан команды КВН БГУ, известный телеведущий Леонид Купридо.

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

На площади огонь II Европейских игр-2019 встретили заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич и председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко. В торжественной обстановке были дипломами и ценными сувенирами были награждены факелоносцы.

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

Здесь же прошел торжественный концерт с участием белорусских исполнителей. Солигорчане, которые в пути приветствовали «Пламя мира», стали зрителями концерта.

Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.
Солигорск принял эстафету II Европейских игр «Пламя мира». Яркий фоторепортаж.

7700 километров пройдет огонь II Европейских игр от Рима до минского стадиона «Динамо». Он поднимался на Монблан, побывал в ряде европейских стран и вот прибыл в Беларусь. Эстафета «Пламя мира» уже побывала во всех областях нашей республики, а Солигорск открыл шествие по Минщине. Хранители огня на сцене центральной площади Солигорска перенесли огонь II Европейских игр-2019 года из факела в лампаду. Эстафета по Минской области продолжится в Несвиже, Молодечно, Борисове, Жодино, Логойске и Заславле. «Пламя мира» должны увидеть в разных точках мира, а также нашей страны.

Удачи эстафете и самим европейским играм, которые наша Беларусь, несомненно, встретит и проведет достойно.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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12 июня 2019 17:57 4269 Солигорск принял эстафету II Европейских игр "Пламя...
 
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