Источник материала: Soligorsk News



Солигорск принял эстафету II Европейских игр "Пламя мира". Яркий фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

11 июня 2019 года станет для белорусской столицы шахтеров историческим днем. В этот день Солигорск первым в Минской области встретил эстафету огня «Пламя мира».

Проводится она в рамках II Европейских игр, а столицей их в этом году является наша страна. Несколько факелоносцев эстафеты ( их было 13) пронесли огонь II Европейских игр в нашем городе по заранее запланированному маршруту. Все факелоносцы – это значимые для нашей республики люди — известные спортсмены, общественные деятели. Среди них и те, для кого Солигорск – родной город.





































Например, возле спортивно-зрелищного комплекса первым факелоносцем в городе стал Евгений Лазука, наш земляк, мастер спорта международного класса по плаванью, чемпион и рекордсмен Беларуси, призёр чемпионатов Европы, победитель международных соревнований, участник Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.









































Посмотреть на старт эстафеты в нашем городе собрались работники разных предприятий Солигорска. «Пламя мира» передавали из рук в руки.









Несли его в городе шахтеров Александр Глеб, Юрий Солдатенков, Мария Гнедчик, Валерий Папакуль, Александр Егоров. Кстати говоря, главный символ II Европейских игр побывал и на верхней точке солеотвала рудника и даже спустился в шахту, где работали горняки…













С факелом значимые люди Беларуси следовали по улице Заслонова, по проспекту пр. Мира, по улице Козлова на центральную площадь города.









Завершил факельное шествие в нашем городе тоже наш земляк, сценарист и редактор Высшей Лиги КВН, капитан команды КВН БГУ, известный телеведущий Леонид Купридо.













На площади огонь II Европейских игр-2019 встретили заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич и председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко. В торжественной обстановке были дипломами и ценными сувенирами были награждены факелоносцы.

































Здесь же прошел торжественный концерт с участием белорусских исполнителей. Солигорчане, которые в пути приветствовали «Пламя мира», стали зрителями концерта.













7700 километров пройдет огонь II Европейских игр от Рима до минского стадиона «Динамо». Он поднимался на Монблан, побывал в ряде европейских стран и вот прибыл в Беларусь. Эстафета «Пламя мира» уже побывала во всех областях нашей республики, а Солигорск открыл шествие по Минщине. Хранители огня на сцене центральной площади Солигорска перенесли огонь II Европейских игр-2019 года из факела в лампаду. Эстафета по Минской области продолжится в Несвиже, Молодечно, Борисове, Жодино, Логойске и Заславле. «Пламя мира» должны увидеть в разных точках мира, а также нашей страны.

Удачи эстафете и самим европейским играм, которые наша Беларусь, несомненно, встретит и проведет достойно.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.