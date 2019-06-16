Зурабишвили пожелала грузинским атлетам побед в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала побед спортсменам перед началом Вторых Европейских игр в Минске , сообщает телеканал «МИР 24».

61 спортсмен из Грузии поборется за медали в 10 видах спорта. Сама Зурабишвили также едет в Беларусь с официальным визитом по приглашению Александра Лукашенко. Она заявила, что не упустит возможности поддержать национальную команду на стартах.

«Спорт – это то, что объединяет народы. Для Грузии спорт – возможность заявить о себе и познакомить мир с нами. Грузинские спортсмены прославляют нашу страну во многих видах спорта. Мы уже привыкли к вашим победам и ждем большого успеха в Минске. Лично я прилечу в Минск 21 числа и буду рядом с вами», – сказала Зурабишвили.

Международные соревнования пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. В играх участвуют четыре тысячи атлетов из 50 стран.