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Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новую динамику развития Молодечненского района обсуждали на выездном заседании Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все должно идти вперед комплексно: экономика, сельское хозяйство и социальная сфера. В Молодечненском районе создана надлежащая инфраструктура, организована хорошая логистика, существует кадровый потенциал. А значит, есть возможности для решения значимых задач. Особое внимание – сельскому хозяйству, в частности – животноводству. Здесь назрели вопросы по выращиванию молодняка и хранению кормовой базы.
Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
В ближайшие два года в районе необходимо окончательно решить вопрос и по строительству жилья для многодетных семей. В основном сейчас рассматривается выделение земли. Есть проблемы и в сфере жилищно-коммунального хозяйстве, н они всегда «на карандаше».
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Новости Беларуси. Новую динамику развития Молодечненского района обсуждали на выездном заседании Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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