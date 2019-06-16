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Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района

17.06.2019 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новую динамику развития Молодечненского района обсуждали на выездном заседании Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района

Все должно идти вперед комплексно: экономика, сельское хозяйство и социальная сфера. В Молодечненском районе создана надлежащая инфраструктура, организована хорошая логистика, существует кадровый потенциал. А значит, есть возможности для решения значимых задач. Особое внимание – сельскому хозяйству, в частности – животноводству. Здесь назрели вопросы по выращиванию молодняка и хранению кормовой базы.

Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района

Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Задача заключается в том, чтобы район развивался, динамика развития – только вперед. Для этого необходимо строить новые здания, новые комплексы, нужно иметь качественные корма, нужно думать насчет размещения молодняка (с этим есть проблема сегодня).

Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района

В ближайшие два года в районе необходимо окончательно решить вопрос и по строительству жилья для многодетных семей. В основном сейчас рассматривается выделение земли. Есть проблемы и в сфере жилищно-коммунального хозяйстве, н они всегда «на карандаше».

Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района
Особое внимание – развитию сельского хозяйства. В Молодечно утвердили план развития района

Люди в материале: Игорь Макар
 
 
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Новости Беларуси. Новую динамику развития Молодечненского района обсуждали на выездном заседании Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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