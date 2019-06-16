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Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый рентгеновский компьютерный томограф белорусского производства появился в хирургическом корпусе Вилейской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Метод диагностики современный и высокоточный. Он позволяет получить подробный видеоснимок любой части тела, оценить состояние органов и тканей, а также выявить патологию на самой ранней стадии.
Михаил Вишневецкий, заместитель руководителя Главного управления по охране здоровья Миноблисполкома:
Игорь Спильниченко, главный врач Вилейской центральной районной больницы:
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Установка компьютерного томографа – один из этапов реализации проекта создания скринингового центра. В дальнейшем Вилейская больница планирует приобрести аппарат ультразвуковой диагностики, который позволит осуществлять скрининг в полном объеме.
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Новости Беларуси. Первый рентгеновский компьютерный томограф белорусского производства появился в хирургическом корпусе Вилейской центральной районной...
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