ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

17.06.2019 20:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый рентгеновский компьютерный томограф белорусского производства появился в хирургическом корпусе Вилейской центральной районной больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Метод диагностики современный и высокоточный. Он позволяет получить подробный видеоснимок любой части тела, оценить состояние органов и тканей, а также выявить патологию на самой ранней стадии.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Михаил Вишневецкий, заместитель руководителя Главного управления по охране здоровья Миноблисполкома:
В этом году в Беларуси появились свои компьютерные томографы белорусского производства. Их восемь. Первый установлен в Вилейской центральной районной больнице. Знаково, что это произошло в Минской области.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Игорь Спильниченко, главный врач Вилейской центральной районной больницы:
Для нас – медиков Вилейского района – наличие такого диагностического оборудования как компьютерная томография –  значительный шаг вперед.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Техникой собираемся оснастить и Борисовский, и Молодечненский район. В республику закупается 32 аппарата ультразвуковых высокого класса.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Установка компьютерного томографа – один из этапов реализации проекта создания скринингового центра. В дальнейшем Вилейская больница планирует приобрести аппарат ультразвуковой диагностики, который позволит осуществлять скрининг в полном объеме.

Первый компьютерный томограф белорусского производства установили в Вилейской ЦРБ

Люди в материале: Михаил Вишневецкий, Игорь Спильниченко, Борис Андросюк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первый рентгеновский компьютерный томограф белорусского производства появился в хирургическом корпусе Вилейской центральной районной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика