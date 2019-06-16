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Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» передана от Минской области столице. Почти неделю оно путешествовала по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первым факелоносцев встретил Солигорск, потом Несвиж, Борисов, Логойск, Молодечно, Жодино и Заславль. Во время эстафеты огонь побывал в замках и на спортивных аренах, посетил крупные предприятия и достопримечательности.
А 16 июня область торжественно передала символ II Европейских игр Минску.
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» передана от Минской области столице. Почти неделю оно путешествовала по центральному региону, сообщили в программе...
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