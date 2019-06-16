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В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

17.06.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Транспортный хаб организован для спортсменов, судей и волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

Отсюда будут курсировать четыре автобусных маршрута и легковые автомобили Geely. Они свяжут все столичные объекты форума – «Минск-Арену», «Чижовка-Арену», Дворец спорта, стадион «Динамо» и студенческую деревню.

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

На остановках общественного транспорта появились знаки разных цветов с обозначением этих маршрутов. Их можно найти на проспектах Победителей, Независимости и Дзержинского. В столице усилили дежурство сотрудники ГАИ. Основная задача – приучить водителей не выезжать на выделенные полосы для транспорта Игр.

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

Олег Шкурский, заместитель начальника ОГАИ Московского РУВД:
В случае, если водители заедут на эту полосу, сотрудники сигналом жезла покажут им, что нужно освободить полосу. Если возникнет необходимость, будем привлекать водителей транспортных средств к административной ответственности.

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

К слову, 17 июня изменились маршруты общественного транспорта: он будет объезжать закрытые на время форума улицы Чюрлениса и Городской Вал. По-другому будут ездить автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Всю информацию об изменениях ищите на сайте «Столичного транспорта и связи».

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Транспортный хаб организован для спортсменов, судей и волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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