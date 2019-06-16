|
На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с проведением эстафеты огня II Европейских игр в Минске ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Автомобилистам не удастся проехать от площади Свободы по проспекту Победителей до площади Государственного флага. А 18 июня с 11:30 до 14:00 перекроют участок проспекта Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В связи с проведением эстафеты огня II Европейских игр в Минске ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)