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На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта

17.06.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с проведением эстафеты огня II Европейских игр в Минске ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта

Автомобилистам не удастся проехать от площади Свободы по проспекту Победителей до площади Государственного флага. А 18 июня с 11:30 до 14:00 перекроют участок проспекта Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.

На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В связи с проведением эстафеты огня II Европейских игр в Минске ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные...
 
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