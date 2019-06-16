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«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

17.06.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 195 стран будут транслировать II Европейские игры. Для сравнения: первые Игры в Баку посмотрели в 140 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

Обеспечивать качественную картинку будет Международный вещательный центр. Именно в Футбольном манеже во время соревнований будут координировать работу телевизионных бригад и технических служб, обрабатывать видеосигнал, который получат правообладатели по всему миру. Кроме того, здесь же создадут архив с самыми яркими моментами. В международной команде – профессионалы из 25 стран. Среди них есть и белорусы.

«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

Маноло Ромеро, исполнительный директор компании ISB (Испания):
Я счастлив, что в ближайшие дни то, что мы планировали и организовывали на протяжении нескольких месяцев, станет реальностью. Сейчас, например, здесь происходит тренинг с участием молодежи из Минска, которая помогает нам на проекте. Мы гордимся, что нам удалось собрать такую команду профессионалов. На финальном этапе нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран, которые купили права на трансляцию. Это рекорд! И мы надеемся, что Беларусь станет более узнаваемой в мире благодаря этому событию.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

В эти дни наша съемочная группа завершает подготовку специального репортажа о том, кто и как будет создавать картинку грандиозного спортивного события. За ходом подготовки мы следили не только в Минске, но и в Мадриде. Насколько испанская компания на время соревнований увеличит свою команду и что поможет удачно сложить телепазл форума, смотрите уже 19 июня после информационного часа на СТВ.

«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

«Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске

Люди в материале: Маноло Ромеро
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 195 стран будут транслировать II Европейские игры. Для сравнения: первые Игры в Баку посмотрели в 140 государствах, сообщили в программе Новости «24...
 
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