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«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

17.06.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выпечка с пылу с жару и 50 % скидки! В Узде открыли 17-й по счёту супермаркет «Радуга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

На площади 900 квадратных метров – все, что необходимо для сытного застолья и комфортного быта.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Каждый день с 21:00 и до закрытия в супермаркете действует 25 % скидка на хлебобулочные изделия и кулинарную продукцию собственного производства. Обо всем подробнее корреспондент Оксана Семашко.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Оксана Семашко, СТВ:
Открытия нового магазина «Радуга» в Узде ждали с нетерпением. Это ли не доказательство? Как видим, в числе первых покупателей – сотни местных жителей.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Валентина Афанасьевна в Узде живет уже больше 30 лет. Ассортимент свежей продукции и приятные бонусы привели ее в «Радугу», ведь здесь 30 % товаров собственного производства, которые можно купить наполовину дешевле, чем аналогичные в других магазинах. Кроме того, акция выходного дня и ШОК-цена в будни никого не оставят равнодушным.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Валентина Ридецкая, покупательница супермаркета «Радуга»:
Очень все такое, я смотрю, качественное, вкусное и полезное.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Торговый центр располагает хлебопекарным и кулинарным цехами. Фирменный знак «Радуги» – оригинальная выпечка и кондитерские изделия по рецептуре 80-х от собственной фабрики «Белая Русь».

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Елена Михалевич, покупательница супермаркета «Радуга»:
Набрали много всего. Очень нравится нам магазин. Цены очень хорошие.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Юлия Врублевская, маркетолог ООО «Торговый дом «Радуга-Свет»:
В нашей торговой сети действует бонусная программа. Она позволяет накапливать бонусы во всех супермаркетах, а в ресторанах, в частности, «Гудзоне» получать скидку до 15 %.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

В новом семейном ресторане «Гудзон» – а он уже четвертый в Узде – делают ставку на здоровый фаст-фуд. Пицца, роллы, свежие салаты и молочные коктейли – только из натуральных и качественных ингредиентов.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Вячеслав Максимович, посетитель ресторана «Гудзон»:
Мы заказали один чизбургер, один бургер и два напитка. Довольно дешево по сравнению с другими.

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Открытие «Радуги» для жителей Узды стало настоящим праздником: перед новым супермаркетом развернулись аттракционы и концертная площадка. А 1 июля торговая сеть отметит 15-й день рождения. В юбилейный год радужные новости и подарки ожидают белорусов из Минской, Гомельской и Брестской областей. В планах – открытие пяти новых магазинов с точками общепита.

*На правах рекламы

«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»

Люди в материале: Оксана Семашко, Валентина Ридецкая, Елена Михалевич, Юлия Врублевская, Вячеслав Максимович
 
 
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Новости Беларуси. Выпечка с пылу с жару и 50 % скидки! В Узде открыли 17-й по счёту супермаркет «Радуга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади 900...
 
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