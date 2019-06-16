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«Очень всё качественное, вкусное и полезное»: в Узде открыли новый супермаркет «Радуга»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выпечка с пылу с жару и 50 % скидки! В Узде открыли 17-й по счёту супермаркет «Радуга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади 900 квадратных метров – все, что необходимо для сытного застолья и комфортного быта.
Каждый день с 21:00 и до закрытия в супермаркете действует 25 % скидка на хлебобулочные изделия и кулинарную продукцию собственного производства. Обо всем подробнее корреспондент Оксана Семашко.
Оксана Семашко, СТВ:
Валентина Афанасьевна в Узде живет уже больше 30 лет. Ассортимент свежей продукции и приятные бонусы привели ее в «Радугу», ведь здесь 30 % товаров собственного производства, которые можно купить наполовину дешевле, чем аналогичные в других магазинах. Кроме того, акция выходного дня и ШОК-цена в будни никого не оставят равнодушным.
Валентина Ридецкая, покупательница супермаркета «Радуга»:
Торговый центр располагает хлебопекарным и кулинарным цехами. Фирменный знак «Радуги» – оригинальная выпечка и кондитерские изделия по рецептуре 80-х от собственной фабрики «Белая Русь».
Елена Михалевич, покупательница супермаркета «Радуга»:
Юлия Врублевская, маркетолог ООО «Торговый дом «Радуга-Свет»:
В новом семейном ресторане «Гудзон» – а он уже четвертый в Узде – делают ставку на здоровый фаст-фуд. Пицца, роллы, свежие салаты и молочные коктейли – только из натуральных и качественных ингредиентов.
Вячеслав Максимович, посетитель ресторана «Гудзон»:
Открытие «Радуги» для жителей Узды стало настоящим праздником: перед новым супермаркетом развернулись аттракционы и концертная площадка. А 1 июля торговая сеть отметит 15-й день рождения. В юбилейный год радужные новости и подарки ожидают белорусов из Минской, Гомельской и Брестской областей. В планах – открытие пяти новых магазинов с точками общепита.
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Новости Беларуси. Выпечка с пылу с жару и 50 % скидки! В Узде открыли 17-й по счёту супермаркет «Радуга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади 900...
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