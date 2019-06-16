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Курс биткойна установил годовой рекорд и превысил отметку 9000 долларов

17.06.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На криптовалютном рынке продолжается заметное оживление. Впервые с мая 2018 года курс биткойна взлетел выше 9000 долларов. Таким образом, за последние 30 дней он подорожал на 22 %, а с начала года и вовсе на 140. Другие популярные криптоинструменты также дорожают.

По мнению аналитиков, такой оптимизм связан с ожиданием запуска компанией Facebook собственной криптовалюты, которая уже получила поддержку некоторых крупных платежных систем и компаний.

Больше новостей экономики за 17 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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На криптовалютном рынке продолжается заметное оживление. Впервые с мая 2018 года курс биткойна взлетел выше 9000 долларов. Таким образом, за последние 30 дней он...
 
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