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Новости экономики за 17.06.2019

17.06.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какой процент белорусов предпочитает копить рубли, и где уже работает сеть 4G? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4G уже работает на всех станциях и перегонах Минского метрополитена

УЖЕ 35,5 % БЕЛОРУСОВ ПРЕДПОЧИТАЮТ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ В РУБЛЯХ. ГОД НАЗАД ЭТА ЦИФРА БЫЛА 23,8 %

Белорусы все больше доверяют национальной валюте. За год количество тех, кто хранит сбережения в рублях, увеличилось почти на 12 %. Параллельно с этим растет и доверие к отечественным банкам.

Новости экономики за 17.06.2019

В настоящее время примерно каждый третий в качестве сберегательного инструмента выбирает банковский депозит. Доля сторонников наличности снизилась до 40 %.

 «ПОЛИМИР» ПОСТРОИТ НОВУЮ УСТАНОВКУ ЗА 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Новополоцкий «Полимир» готовится к большой модернизации. На строительство новой этилен-пропиленовой установки будет потрачено более полумиллиарда долларов.

Новости экономики за 17.06.2019

Такая установка гарантирует выпуск востребованной на рынке продукции и позволит увеличить ее производство примерно на 40 %. А это значит, что выручка от реализации прибавит более 130 миллионов долларов. Сейчас проект уже вышел на стадию обсуждения.

Маркировать продукты цветами светофора начнут в октябре. Пока добровольно

Курс биткойна установил годовой рекорд и превысил отметку 9000 долларов

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Какой процент белорусов предпочитает копить рубли, и где уже работает сеть 4G? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4G уже работает...
 
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