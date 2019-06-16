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4G уже работает на всех станциях и перегонах Минского метрополитена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сеть 4G теперь работает на всех станциях и перегонах минского метро. При определенных условиях в тоннеле скорость приема-передачи доходит до 75 мегабит в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас специалисты компании-оператора ждут, когда появится постоянная нагрузка на сеть, после чего проведут оптимизацию оборудования. Проект развития 4G в Минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке отечественных телеком-операторов к проведению вторых Европейских игр. Также полностью обеспечено покрытие всех спортивных объектов, задействованных на Играх, а также основные места пребывания болельщиков.
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Новости Беларуси. Сеть 4G теперь работает на всех станциях и перегонах минского метро. При определенных условиях в тоннеле скорость приема-передачи доходит до 75...
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