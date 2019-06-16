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4G уже работает на всех станциях и перегонах Минского метрополитена

17.06.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сеть 4G теперь работает на всех станциях и перегонах минского метро. При определенных условиях в тоннеле скорость приема-передачи доходит до 75 мегабит в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас специалисты компании-оператора ждут, когда появится постоянная нагрузка на сеть, после чего проведут оптимизацию оборудования. Проект развития 4G в Минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке отечественных телеком-операторов к проведению вторых Европейских игр. Также полностью обеспечено покрытие всех спортивных объектов, задействованных на Играх, а также основные места пребывания болельщиков.

Больше новостей экономики за 17 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сеть 4G теперь работает на всех станциях и перегонах минского метро. При определенных условиях в тоннеле скорость приема-передачи доходит до 75...
 
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