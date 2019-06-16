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По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

17.06.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

Это первый официальный визит египетского лидера в нашу страну. Программа пребывания гостя крайне насыщенна. Сразу по прибытию в Минск президент Египта принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

Сегодня же Абдель Фаттах аль-Сиси встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. На первый план вышли вопросы экономического, торгового и научно-технического взаимодействия. За несколько лет совместный товарооборот вырос почти в два раза, причем значительно увеличился именно белорусский экспорт.

На встрече с деловыми кругами партнеры особо отметили взаимный интерес в создании совместных предприятий в Египте. Важную роль в активизации контактов должен сыграть и белорусско-египетский совет делового сотрудничества. Ведется работа над его созданием.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
За последние два года это уже вторая такая важная, масштабная встреча нашего бизнеса с президентом Египта. В рамках визита нашего Президента в 2017 году был большой бизнес-форум, и сегодня еще одна встреча.

Сегодня мы можем уже говорить о тех предприятиях, которые сделали конкретные шаги. Это машиностроение, это инновационные технологии, это IT-компании. Но и новые ниши: в последние годы у нас идут поставки нашей продукции деревообрабатывающей отрасли. Очень важны вопросы сотрудничества наших инновационных технологий.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

18 июня президента Египта ожидают во Дворце Независимости. Запланированы переговоры на высшем уровне. Лидеры обсудят реализацию совместных проектов и перспективы сотрудничества. Не останется без внимания и политическая составляющая отношений, в том числе и координация действий на международных площадках. Планируется, что президенты примут совместное заявление.

По итогам встречи президентов Беларуси и Египта планируется совместное заявление

В последние годы политический диалог между странами активизировался. В его основе – открытые и дружественные отношения. Александр Лукашенко посещал Каир в январе 2017 (подробнее здесь). По итогам переговоров выделили наиболее перспективные направления для сотрудничества.

Люди в материале: Абдель Фаттах аль-Сиси, Сергей Румас, Владимир Улахович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минск с официальным визитом прибыл президент Египта. Его самолет приземлился в национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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