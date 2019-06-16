На Логойском тракте возле «Экспобела» насмерть сбили велосипедистку

Источник материала: Tut.by

В Минске под колесами автомобиля погибла велосипедистка. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





Происшествие случилось вечером 17 июня на Логойском тракте недалеко от «Экспобела». По словам очевидцев, погибла женщина.





На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

(Будет дополнено.)