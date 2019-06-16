Российский большегруз протаранил в Барановичах «Газель» волковысского хлебозавода

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня в Барановичах произошло серьезное ДТП — большегруз столкнулся с фургоном, двое пострадавших.

Авария случилась днем на перекрестке проспекта Советского и улицы Доменикана. Светофор на перекрестке не работал. По оперативной информации, водитель микроавтобуса «Газель» волковысского хлебозавода двигался со съезда с трассы М1 на Советский проспект. Перпендикулярно ему по ул. Минской в сторону логистического центра на ул. Доменикана ехала фура «Scaniа» на российских номерах. Она была на главной дороге. Водитель «Газели» выехал на перекресток, не уступив дорогу, и был сбит большегрузом.

Два человека пострадали и были госпитализированы в горбольницу — вероятно, речь о водителях. Проводится проверка, сообщает Reformation.

















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