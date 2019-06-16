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Евросоюз грозит приостановить безвиз для отдельных стран

17.06.2019 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия. Если процесс будет продолжаться, ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран, заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в понедельник, 17 июня.

По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки. «Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — подчеркнул еврокомиссар. Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать, передает "Немецкая волна".

Все меньше нелегалов просит убежище в ЕС

Между тем, количество нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года, до начала миграционного кризиса. В первые месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32 400 человек, уменьшившись на 31 процент в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.


К примеру, количество соискателей убежища из Венесуэлы в сравнении с таким же периодом 2018 года выросло на 121% и достигло 14 257 человек, из Колумбии — на 156% (8097 человек), из Албании — на 30% (7138 человек). Положительный ответ получает лишь меньшинство таких соискателей.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что общее количество соискателей убежища в ЕС существенно выросло. С января по конец апреля около 206 тысяч 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

 
 
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В связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры...
 
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