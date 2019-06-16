Экс-президент Египта Мурси скончался в зале суда. Он находился под арестом с 2013 года

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Издание Masrawy со ссылкой на телеканал Extra News также сообщает, что Мурси умер в здании суда.





Как сообщило издание Al Shorouq, это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.





Во время заседания суда Мурси было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание.





Мурси, входивший в руководство организации «Братья мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси. Он заручился поддержкой 51% граждан.





В 2013 году Мурси был свергнут в результате военного переворота и заключен в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в побеге из тюрьмы вместе с другими активистами «Братьев-мусульман» в 2011 году, убийстве протестующих в декабре 2012 года, шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Мурси был признан виновным и приговорен в общей сложности к 20 годам тюремного заключения.









Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.





В октябре 2018 года сын экс-президента Абдулла заявил, что в тюрьме здоровье его отца сильно ухудшилось. Мурси, несмотря на это, оставили в тюрьме. Кроме этого, его продолжили возить на заседания суда.