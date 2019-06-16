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До +29: погода в Беларуси на вторник

17.06.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 июня в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный слабый, при грозах порывистый.

Ночью термометры покажут 11-17 выше нуля, на юго-востоке прогнозируется 18-19 тепла. Днем воздух прогреется до +23...+29.

 
 
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18 июня в Беларуси прогнозируется переменная облачность, информирует Белгидромет.
 
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