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Своих не хватает? Более 1,3 тысяч руководителей в Беларуси приехали из-за рубежа

17.06.2019 20:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД сообщает, что по итогам 2018 года в Беларусь въехал 1301 человек для работы на должности руководителей. Наибольшее число приехавших работать — украинцы, китайцы и узбеки.

Всего же в качестве квалифицированных работников прибыло свыше 3,8 тыс. человек. Из них, например, 518 — для работы в сельском хозяйстве, 1477 — в сфере обслуживания и торговли.

В прошлом году выдано или продлено более 12,4 тыс. специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси.

Первое место по количеству въехавших на работу у граждан Украины (4060), на втором — граждане Китая (2789), на третьем — Узбекистана (1223).

 
 
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МВД сообщает, что по итогам 2018 года в Беларусь въехал 1301 человек для работы на должности руководителей. Наибольшее число приехавших работать — украинцы, китайцы и...
 
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