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Под Гродно горело предприятие по переработке шин

17.06.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 июня произошел пожар на территории производства “Экологическая альтернативы” в деревне Пушкари под Гродно.
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К месту происшествия было направлено более десяти единиц пожарной аварийно-спасательной техники, сообщили в МЧС.


Происходило горение на открытой площадке складирования отходов. На локализацию потребовалось около 20 минут. Организован сбор комиссии по ЧС райисполкома. Проводится проливка тлеющих отходов.
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Теги: Гродно
 
 
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17 июня произошел пожар на территории производства “Экологическая альтернативы” в деревне Пушкари под Гродно.
 
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