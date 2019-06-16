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Фанат брестского «Динамо» сделал предложение своей девушке прямо на футбольном поле
Источник материала: Партизан
Событие произошло перед матчем 11-го тура «Динамо» - «Гомель».
Болельщик брестского «Динамо» Александр сделал предложение своей девушке Кристине прямо на футбольном поле ОСК «Брестский».
Событие произошло перед матчем 11-го тура высшей лиги с «Гомелем» (3:0).
Девушка сказала «Да», отмечает
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Событие произошло перед матчем 11-го тура «Динамо» - «Гомель».
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