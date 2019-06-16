ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На границе Беларуси и России может вырасти число контрольных пунктов

17.06.2019 19:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На белорусско-российской границе может появиться больше пунктов контроля. Сейчас идет обсуждение.

17 июня на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько. Мероприятие проходит в Минске.

По словам Хотько, на границе Беларуси и России могут появиться дополнительные фитосанитарные контрольные пункты.


Кроме этого, стороны пришли к согласию инициировать переговоры по поводу интеграции информационных ресурсов стран — участниц Коллегии ЕЭК через российскую систему «Меркурий» с белорусской системой AITS.

Данное решение позволит отслеживать передвижение подконтрольной продукции при транзите в другие страны.   

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусско-российской границе может появиться больше пунктов контроля. Сейчас идет обсуждение.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ожидании старта: сборная Беларуси готова ко II Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика