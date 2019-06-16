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ЕС намерен укреплять сотрудничество в области обороны, тесно взаимодействовать с НАТО - постановление

17.06.2019 20:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Евросоюзе заявили в понедельник, что в своей глобальной стратегии делают ставку на сотрудничество между своими членами в оборонной области, развитие прорывных технологий в военной промышленности, тесное взаимодействие с НАТО и активное противодействие "гибридным угрозам".

В понедельник в Брюсселе министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС заявили, что за три года реализации Глобальной стратегии Евросоюз предпринял "новаторские шаги в области безопасности и обороны".

"Работая над удовлетворением текущих и будущих потребностей Европы в сфере безопасности и обороны, ЕС расширяет свой потенциал для обеспечения безопасности, стратегическую автономию и взаимодействие с партнерами", - говорится в постановлении Совета ЕС.

В десяти гражданских миссиях и шести военных операциях, проводимых ЕС на трех континентах, занято около 4500 человек. Скоро ожидается создание Европейского оборонного фонда для повышения конкурентоспособности европейской оборонной промышленности. 23 из 28 стран ЕС участвуют в Постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO), работают над выполнением 34 оборонных проектов, несут обязательства по увеличению оборонных бюджетов, совместных инвестиций в оборону и развитию военного планирования.

Совет ЕС приветствовал усиление взаимодействия между ЕС и НАТО "учитывая, что ЕС и НАТО защищают общие ценности и продолжают сталкиваться с общими проблемами в области безопасности".

Работа по противодействию гибридным угрозам " идет хорошими темпами и усиливается после нападения в Солсбери (т.н. "отравления Скрипалей" - ИФ)".

"Совет приветствует растущий спектр возможных ответных мер на уровне ЕС, включая режим автономных киберсанкций, режим автономных санкций против применения химического оружия, а также скоординированные ответные меры на дезинформацию посредством плана действий против дезинформации и создания Системы быстрого оповещения для улучшения обмена информацией с государствами-членами", - говорится в постановлении.

 
 
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В Евросоюзе заявили в понедельник, что в своей глобальной стратегии делают ставку на сотрудничество между своими членами в оборонной области, развитие прорывных...
 
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