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Блогер BadComedian и Kinodanz пошли на мировую - адвокат

17.06.2019 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" адвокат видеоблогера Сергей Панченко.

"Стороны в соглашении заявляют, что данная ситуация урегулирована и никаких претензий нет. Ожидается, что 24 июня данное соглашение будет принято судом", - сказал Панченко.

Он уточнил, что условия соглашения составляют коммерческую тайну.

Ранее блогер сообщал, что готов обсуждать мировое соглашение с кинокомпанией Kinodanz по ее иску, но никаких предложений от нее пока не получал.

Кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма "За гранью реальности", в котором использованы кадры из картины, рассказал BadComedian в своем ролике 3 июня. Компания в исковом заявлении требует от Баженова удалить видеоматериал из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

Сделанные Баженовым обзоры фильмов набирают по несколько миллионов просмотров на YouTube. Блогер ранее уже критиковал снятый компанией Kinodanz фильм "Танцы насмерть". В обоих случаях он утверждал, что министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.

В свою очередь, директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала "Интерфаксу", что министерство не вмешивается в спор между кинокомпанией Kinodanz и блогером. "Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском и зарубежном рынке, но мы не оказываем поддержку в суде", - сказала Любимова.

 
 
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Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" адвокат видеоблогера Сергей Панченко....
 
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