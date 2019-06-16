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У NaviBand новый клип, над которым работал саундпродюсер «Океана Ельзи»

17.06.2019 21:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На YouTube-канале NaviBand вышел клип на новую песню «Галилео (Два человека)». «Галилео» — первый результат работы NaviBand с Виталием Телезиным — украинским саундпродюсером, известным по работе с группами «Океан Ельзи» и «Ляпис Трубецкой».

— С этой песней мы не хотели торопиться, ждали момента, — рассказывает солист группы Артем Лукьяненко. — Перепробовали множество разных вариантов аранжировок, и даже текст до конца был готов только к моменту записи вокалов. Именно Виталик помог довести всё до нужного звучания — это совершенно другой взгляд на нашу музыку. Мы кайфуем, песня разлетается. И клип, и песня получились очень летними, поэтому мы особенно рады, что всё получилось и мы выпускаем такую работу в начале лета.

Режиссером клипа выступил Александр Тобольский, оператор Антон Мамоненко.

Сейчас NaviBand активно гастролируют по фестивалям Украины, Польши и России, и записывают новый альбом в киевской студии 211. Выход альбома, по словам музыкантов, планируется на осень 2019 года.

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Теги: Минск
 
 
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Режиссером клипа выступил Александр Тобольский, оператор Антон Мамоненко.
 
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