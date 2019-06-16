|
На улице Заславской жилец одной из многоэтажек нашел предмет, похожий на гранату
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Покой жильцов одной из многоэтажек на Заславской нарушила опасная находка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В милицию сообщение поступило днем 17 июня в 15:30. Под окнами многоэтажки на Заславской один из жильцов обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место выехала милиция, саперы и следователи. Помещение оцепили и эвакуировали людей.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Покой жильцов одной из многоэтажек на Заславской нарушила опасная находка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В милицию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)