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Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу

17.06.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Строительные работы еще продолжаются: кладут асфальт и озеленяют территорию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу

Первая часть модернизации улицы началась еще в 2017 году с прокладки кабельной линии. В 2018 году занимались переносом газопровода, теплотрассы и водопровода. В этом году – ювелирная работа.

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу

Наведение порядка, комфорт как водителей, так и пешеходов, а также обновление светофоров и установка нового освещения. Улицу Макаенка расширили до уровня магистральной. Транспортный поток здесь возрастет вдвое.

Новая дорога, много зелени и освещение. Реконструкция улицы Макаёнка подходит к концу

Петр Нафранович, заместитель главного инженера ОАО «Трест № 15 Спецстрой»:
Еще остались работы по нанесению дорожной разметки, подключение светофорных объектов. Открыть движение транспорта планируем 21 июня. Окончательно сдавать объект будем сдавать в июле.

Люди в материале: Петр Нафранович
 
 
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Новости Беларуси. Строительные работы еще продолжаются: кладут асфальт и озеленяют территорию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первая...
 
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