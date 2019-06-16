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Возле ЖД-вокзала появились 5 станций для зарядки электромобилей

17.06.2019 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июня ряд зеленых автоматов дополнила последняя станция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле ЖД-вокзала появились 5 станций для зарядки электромобилей

Разместились они рядом с платной парковкой. Пока зарядить свой автомобиль нельзя. О сроках начала их работы пока говорить сложно. Здесь еще не установлены специальные знаки, разделяющие платную парковку от площадки. Известно, что произвели станции под Минском.

Возле ЖД-вокзала появились 5 станций для зарядки электромобилей

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Новости Беларуси. 17 июня ряд зеленых автоматов дополнила последняя станция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Разместились они рядом с...
 
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