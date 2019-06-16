Возле ЖД-вокзала появились 5 станций для зарядки электромобилей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июня ряд зеленых автоматов дополнила последняя станция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Разместились они рядом с платной парковкой. Пока зарядить свой автомобиль нельзя. О сроках начала их работы пока говорить сложно. Здесь еще не установлены специальные знаки, разделяющие платную парковку от площадки. Известно, что произвели станции под Минском.



