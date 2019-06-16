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С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?

17.06.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Пламя мира» пронесут по центру городу и встретят на площади Государственного флага. Среди факелоносцев – известные белорусы. Это и Дарья Домрачева, и Александр Медведь, и Максим Мирный, и Анатолий Ярмоленко.

С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?

В центе города сейчас работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Виктория Ходосок.

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?

Виктория Ходосок, СТВ:
Добрый вечер, студия! Да, наконец-то эстафету «Пламя мира» встречает Минск. 450 факелоносцев пронесли его по всей стране. Где только он не побывал. Я напомню, если кто забыл: зажгли пламя в Риме в уникальном итальянском музее «Алтарь мира». После его подхватили наши альпинисты и подняли на гору Монблан. 

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

Это эксклюзивная идея белорусов. И вот теперь с огнем факелоносцы бегут по проспекту Победителей. Так Минск встречает «Пламя мира».

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Среди участников эстафеты известные люди. Это Любовь Черкашина, Александр Медведь, Максим Мирный, Дарья Домрачева, Владимир Гостюхин и Анатолий Ярмоленко.

С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Настроение видите какое? Замечательное. Праздник замечательный. Я считаю – очень здорово, что у нас есть возможность принять в нем участие. Хорошо, что у нас проходят такие Игры, приезжают люди. Я много езжу за рубежом. Многие говорят: «Постараемся приехать, посмотреть вашу страну, очень много слышали». Это замечательно для имиджа страны.

С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?

Любовь Черкашина, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Это очень почетно и приятно – прикоснуться к частичке истории, передать это пламя. У меня такое впервые в жизни. Очень здорово, что эстафета «Пламя мира» стала такой обширной и позволила каждому зарядиться энергией спорта

С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?

Пронесут огонь по проспекту Победителей. И уже на финише – на площади Государственного флага – в 22:00 пройдет торжественная церемония встречи эстафеты огня. Но перед этим зрителей ждет концерт с выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Будет флешмоб, можно будет увидеть и танец со слуцкими поясами. Выйдет на сцену и солист культовых групп, известный Джо Линн Тернер. Но самое яркое во всей программе – это, кончено, когда в чаше зажгут огонь.

Кстати, продолжит он свой путь по столице и 18 июня. А 21 июня встречайте его на стадионе «Динамо».

Люди в материале: Виктория Ходосок, Анатолий Ярмоленко, Любовь Черкашина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  «Пламя мира» пронесут по центру...
 
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