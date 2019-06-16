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«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

17.06.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несладко в 2019 году пришлось клубничному краю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородке Дворец Лунинецкого района – небывалый урожай клубники и рекордно низкие цены. Перекупщики дают по 30-40 копеек за килограмм, но даже по такой цене не всегда удается сдать ягоду. Региональную проблему заметили в Минске, и сейчас рынок оживился. Наши корреспонденты разбирались в вопросе.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

В лунинецком Дворце ­живут те еще трудяги. Их капиталы заработаны мозолями. «Клубничной Меккой» этот агрогородок стал еще будучи деревней. Теперь здесь даже специальный частный рынок по продаже сельхозпродукции вырос. А вот спрос на региональную ягоду упал, – сетуют местные фермеры. Котировки не те.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Игорь Прокопович, директор торгового предприятия:
В этом году в разгар клубничного сезона в Минске, на тех же «Ждановичах», продается польская, сербская, украинская клубника. А в начале сезона завозили даже российскую клубнику из Краснодара – это не считая греческой, первой, которая там была. Столичный потребитель – он уже избалованный, он привык к новым технологиям, к красивой ягоде.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Да, Дворец – это клубничная столица Беларуси. Но таких плантаций по всей стране уже хватает. Монополия прошла, пришло время конкуренции.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Даже в Могилевской области местные домохозяйки выучили заморские названия – кардинал, мармелада, эльсанта. Галина Королева, бывшая горожанка, в своем огороде выращивает три десятка сортов полезной ягоды.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Галина Королева:
Клубника – это не для лодырей. Кто ее вырастил, это трудолюбивый человек. И за копейки ему отдавать жалко ее, потому что над ней, кроме зимы, работаешь почти круглый год.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

А вот в Лунинецком регионе вместо сотен машины – несколько десятков. Да и цены в этом году не ахти, в буквальном смысле копейки. В итоге интернет-пространство заполнили вот такие фотографии и заголовки «Пускай гниет».

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

На ситуацию обратил внимание Президент. Александр Лукашенко хорошо знаком с сельским трудом. И сейчас огород держит, да и с сельчанами часто встречается – знает, чем живут и лунинецкие «дворяне». Гостил здесь.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

В обиду людей труда Александр Лукашенко не дал. Еще с прошлой недели по дорогам юго-восточной части Брестской области (Ивановский, Лунинецкий и Дрогичинский районы) снует целый караван автомобилей Белкоопсоюза изо всех регионов страны.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Наталья Мельникова, заместитель начальника управления организации торговли и общепита МАРТ:
Организована работа 183 рынков по реализации клубники. На сайтах облисполкомов, Минского горисполкома, Белкоопсоюза размещена информация, каким образом можно реализовать эту клубнику на рынках. В Минске ее реализуют 16 универсальных рынков. Сегодня выделено 400 мест для индивидуальных предпринимателей, физических лиц для реализации такой ягоды.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Клубника, вишня, смородина, яблоки. Ягоды и плоды разные, а проблема – похожая из года в год. Как только скупщики продукции забывают сельских трудяг, все кивают на потребкооперацию. Набившей оскомину ситуацией с клубникой и на этот раз занялась система Белкоопсоюза.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Созрела она почти повсеместно. Сейчас в любом районе, любом месте Республики Беларусь есть клубника. Большого дефицита в этой ягоде нет. Но, вместе с тем, как требует глава государства, все, что выращено на личном подворном хозяйстве, излишки должны быть закуплены, переработаны либо реализованы в нашей сети или в других сетях. Это же происходит сегодня и по клубнике.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

В сторону такой мелкой ягоды столичные коммерсанты даже не смотрят. Ее переработку на свои плечи опять же взвалил Белкоопсоюз. У госзаготовителей ягод жизнь не малина, но двери для всех открыты. Даже горячие «линии работают». Маржа – сносная, а в остальном главное, чтобы клиент был доволен.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Наталья Розум, заместитель председатель правления Минского райпо:
Ездим, потому что наша работа такая – нам надо помогать и Лунинецкому району, и Дрогичинскому. Это программа всей страны.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Трудолюбивых полешуков понять можно: вместо просмотра сериалов в поле от рассвета до заката под палящим солнцем. За тяжелый труд хотелось бы выручить как можно больше. Но законы капиталистического мира диктуют другие принципы: сам вырастил или произвел – сам продавай. Например, итальянские фермеры выливают молоко в реки, а польские садоводы разбрасывают яблоки по улицам городов.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

У нас такой ситуации быть не может: работают госинституты.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Валерий Иванов:
Около 70 машин ежедневно находится в этих районах. Из них половина (30-35) находятся в Дворце на рынке, другая половина ездит по населенным пунктам, заранее выполняет заявки населения для того, чтобы закупить излишки.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Евгений Пустовой, СТВ:
Проблема заключалась в том, что так называемую бочковую клубнику хотели продавать по цене отборной ягоды. Но в итоге Белкоопсоюз покупает все.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Ситуация поменялась – это отмечает и местный бизнес.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Игорь Прокопович:
Сегодня утром, кажется, была только одна машина. К одиннадцати часам их было уже шесть. А сколько нагнали после обеда, когда ждали телевидение, я не знаю. Но рынок все равно работает, и ягоды много покупается. В этом году райсоюзы однозначно работают лучше, чем в позапрошлом и прошлом.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Конечно, сейчас закупочные цены не заоблачные. Но и в магазинах не больше 2 рублей. Если в начале сезона за килограмм отборной клубники давали 10 рублей, то сейчас в раз пять меньше. А в центре Минска в продаже уже появился даже клубничный фреш.

«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Люди в материале: Игорь Прокопович, Галина Королева, Наталья Мельникова, Валерий Иванов, Наталья Розум
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Несладко в 2019 году пришлось клубничному краю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В агрогородке Дворец Лунинецкого района –...
 
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