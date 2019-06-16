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«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несладко в 2019 году пришлось клубничному краю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В агрогородке Дворец Лунинецкого района – небывалый урожай клубники и рекордно низкие цены. Перекупщики дают по 30-40 копеек за килограмм, но даже по такой цене не всегда удается сдать ягоду. Региональную проблему заметили в Минске, и сейчас рынок оживился. Наши корреспонденты разбирались в вопросе.
В лунинецком Дворце живут те еще трудяги. Их капиталы заработаны мозолями. «Клубничной Меккой» этот агрогородок стал еще будучи деревней. Теперь здесь даже специальный частный рынок по продаже сельхозпродукции вырос. А вот спрос на региональную ягоду упал, – сетуют местные фермеры. Котировки не те.
Игорь Прокопович, директор торгового предприятия:
Да, Дворец – это клубничная столица Беларуси. Но таких плантаций по всей стране уже хватает. Монополия прошла, пришло время конкуренции.
Даже в Могилевской области местные домохозяйки выучили заморские названия – кардинал, мармелада, эльсанта. Галина Королева, бывшая горожанка, в своем огороде выращивает три десятка сортов полезной ягоды.
Галина Королева:
А вот в Лунинецком регионе вместо сотен машины – несколько десятков. Да и цены в этом году не ахти, в буквальном смысле копейки. В итоге интернет-пространство заполнили вот такие фотографии и заголовки «Пускай гниет».
На ситуацию обратил внимание Президент. Александр Лукашенко хорошо знаком с сельским трудом. И сейчас огород держит, да и с сельчанами часто встречается – знает, чем живут и лунинецкие «дворяне». Гостил здесь.
В обиду людей труда Александр Лукашенко не дал. Еще с прошлой недели по дорогам юго-восточной части Брестской области (Ивановский, Лунинецкий и Дрогичинский районы) снует целый караван автомобилей Белкоопсоюза изо всех регионов страны.
Наталья Мельникова, заместитель начальника управления организации торговли и общепита МАРТ:
Клубника, вишня, смородина, яблоки. Ягоды и плоды разные, а проблема – похожая из года в год. Как только скупщики продукции забывают сельских трудяг, все кивают на потребкооперацию. Набившей оскомину ситуацией с клубникой и на этот раз занялась система Белкоопсоюза.
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
В сторону такой мелкой ягоды столичные коммерсанты даже не смотрят. Ее переработку на свои плечи опять же взвалил Белкоопсоюз. У госзаготовителей ягод жизнь не малина, но двери для всех открыты. Даже горячие «линии работают». Маржа – сносная, а в остальном главное, чтобы клиент был доволен.
Наталья Розум, заместитель председатель правления Минского райпо:
Трудолюбивых полешуков понять можно: вместо просмотра сериалов в поле от рассвета до заката под палящим солнцем. За тяжелый труд хотелось бы выручить как можно больше. Но законы капиталистического мира диктуют другие принципы: сам вырастил или произвел – сам продавай. Например, итальянские фермеры выливают молоко в реки, а польские садоводы разбрасывают яблоки по улицам городов.
У нас такой ситуации быть не может: работают госинституты.
Валерий Иванов:
Евгений Пустовой, СТВ:
Ситуация поменялась – это отмечает и местный бизнес.
Игорь Прокопович:
Конечно, сейчас закупочные цены не заоблачные. Но и в магазинах не больше 2 рублей. Если в начале сезона за килограмм отборной клубники давали 10 рублей, то сейчас в раз пять меньше. А в центре Минска в продаже уже появился даже клубничный фреш.
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Новости Беларуси. Несладко в 2019 году пришлось клубничному краю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В агрогородке Дворец Лунинецкого района –...
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