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Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц

17.06.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске будет ограничено движение по десяткам центральных улиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц

Как поедут спортсмены и какие нюансы необходимо знать автолюбителям?

Подробнее в видеоматериале.

Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц

Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц

Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске будет ограничено движение по десяткам центральных улиц, сообщили в программе...
 
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