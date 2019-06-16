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Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске будет ограничено движение по десяткам центральных улиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как поедут спортсмены и какие нюансы необходимо знать автолюбителям?
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Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске ограничат движение по десяткам центральных улиц
Новости Беларуси. Во время проведения соревнований по велогонкам в Минске будет ограничено движение по десяткам центральных улиц, сообщили в программе...
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