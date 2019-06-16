Ученые научились предсказывать психоз по речи

Источник материала: Интерфакс

Еще до начала активного психоза первые его признаки можно определить по речи, а американские ученые научились предсказывать его таким образом автоматически.

"Точность такого распознавания составила 93%", - говорится в статье, опубликованной в научно-популярном журнале Schizophrenia .

Ученые использовали алгоритм автоматического анализа речи, в который вошли две метрики: оценка семантической наполненности речи и использование слов, связанных со звуками. Оказалось, что те пациенты, у которых вскоре после интервью развился психоз, отличались бедностью словарного запаса и частым использованием слов вроде "звук" и "шепот".