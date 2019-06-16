|
Ученые научились предсказывать психоз по речи
Источник материала: Интерфакс
Еще до начала активного психоза первые его признаки можно определить по речи, а американские ученые научились предсказывать его таким образом автоматически.
"Точность такого распознавания составила 93%", - говорится в статье, опубликованной в научно-популярном журнале
Ученые использовали алгоритм автоматического анализа речи, в который вошли две метрики: оценка семантической наполненности речи и использование слов, связанных со звуками. Оказалось, что те пациенты, у которых вскоре после интервью развился психоз, отличались бедностью словарного запаса и частым использованием слов вроде "звук" и "шепот".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще до начала активного психоза первые его признаки можно определить по речи, а американские ученые научились предсказывать его таким образом автоматически....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)