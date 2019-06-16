Все вопросы по закупке и заготовке клубники в Беларуси сняты – Белкоопсоюз

Источник материала: Интерфакс

Потребкооперация готова закупать клубнику у населения без ограничения, сообщил председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов телеканалу " Беларусь 1 ".

"Вот она отборная красивая, не побитая, не помятая, свежая. Вот это цена ее. Мы закупаем от 1 рубля 20 копеек в зависимости от поставок, в зависимости от количества. В общем конкурентная цена. И иногда доходит цена до 2 рублей", - сказал Иванов.

Говоря о мелкой клубнике, которая называется бочковая, он отметил, что ее заготавливают и используют дальше в виноделии. "Цена этой (клубники – ИФ) - 30 копеек за килограмм", - добавил Иванов.

По его словам, все вопросы по закупке и заготовке ягод, в том числе частные, сняты.

С начала клубничного сезона потребкооперация всего заготовила около 800 тонн ягод. Более 70 машин ежедневно курсируют по южным регионам, где и закупают клубнику у населения.