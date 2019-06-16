В Минске презентовали книги к Европейским играм

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в преддверии II Европейских игр презентовали серию книжных изданий. Среди них – подробный путеводитель по белорусской столице. В гиде есть вся важная информация для туристов – от популярных достопримечательностей до лучших гостиниц и мест для шопинга, передает телеканал «МИР 24».

Гордость издателей – книга «Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры». В ней рассказывают об истории олимпийского движения в Беларуси, участии белорусских спортсменов в I Европейских играх в Баку и о спортивных объектах, на которых пройдут соревнования.

«Хотелось бы, чтобы соревнования такого крупного масштаба, как II Европейские игры, показали планку, на которую нужно равняться не только в спорте, но и в книгоиздании. Книги, которые мы представили, очень качественные и нужные. Для нас это возможность показать, что мы умеем делать действительно хорошие книги и что у нас в стран уважительно относятся к печатному слову», – отметил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

В Минске уже праздничная атмосфера. Сегодня в город приехали более тысячи участников соревнований и гостей.



