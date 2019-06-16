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Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

17.06.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Границу уже пересекли свыше 600 гостей из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Больше всего к нам едут из Польши, Литвы и Латвии. Сейчас в Беларуси и около полутысячи участников вторых Европейских игр. Самые многочисленные спортивные делегации – из Великобритании и Германии.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

В эти дни визой для посещения Беларуси является билет на континентальное первенство. С гостями спортивного форума встретился и наш корреспондент Вадим Смоляк.

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Первый самолет со сборной Молдовы кружил в белорусском небе уже в полдень. По сравнению с прошлой неделей жара немного спала, но менее теплым прием от этого не стал.

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В числе первых не только атлеты, но и те, кто будет обеспечивать зрелища двум сотням других стран.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Ларри Айзек, продюсер трансляции вторых Европейских игр:
Плюс ТВ-трансляции в том, что ты можешь рассмотреть каждую деталь поближе, увидеть интересный момент в повторе, особенно когда на стадионе проходит сразу несколько соревнований одновременно. Но красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе. Спеть свой гимн, увидеть родной флаг, поддержать любимого спортсмена – это ощущения, которые невозможно получить, сидя дома.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Вадим Смоляк, СТВ:
Из аэропорта прямым рейсом спортсменов привозят в студенческую деревню. Правда, на время Игр она сменила название, ведь жить здесь будут не студенты, а спортсмены. Здесь все организовали на высшем уровне, в том числе и безопасность. Доступ на территорию кампуса закрыт даже для журналистов.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр

Несмотря на это, встретить иностранных участников около деревни труда не составит. Спортсмены из Нидерландов на белорусской земле чувствуют себя уверенно. В январе команда приезжала разведать обстановку и оценить местное гостеприимство. Конкретно Мартина – главного врача команды – интересовало качество медицинского обслуживания.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Мартин Мун, главный врач сборной Нидерландов:
В медицинском плане у нас все отвечает высоким стандартам. Поэтому и хотел посетить ваши больницы и заодно узнать что-нибудь новое для себя. Наши ребята уже не могут дождаться начала соревнований. Они очень заряжены. Тем более класс спортсменов на этих Играх высок. Хочется показать себя с лучшей стороны.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

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Однако крыша над головой понадобится не только спортсменам. Максимально комфортные условия готовы предложить каждому гостю.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Это номер категории «люкс улучшенный». Здесь две комнаты, два санузла, гостевой и основной. Предполагается размещение делегации высокопоставленных лиц.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

В этой столичной гостинице 90 % всех номеров забронировано гостями Европейских игр. Временным домом она станет для десятка международных судей, техперсонала и наших коллег – телевещателей. Первые постояльцы уже заселились, но основной поток ожидают буквально через пару дней.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Все номера у нас с прекрасным видом. Видом на проспект, на парковую зону.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Отдельно поработали над разнообразием меню и его оформлением. Каждое утро тут предстоит кормить более 200 гостей. Во время ужина – в два раза больше.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Ирина Долгих, начальник отдела бронирования гостиничного комплекса:
Были внесены дополнительные позиции для вегетарианцев, для веганов, а так же халяльные блюда. Шведский стол будет для гостей, и на каждом из блюд будет табличка, где будет указано, какое это блюдо и какие аллергены будет содержать.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

До конца недели через терминалы аэропортов пройдут еще 3000 спортсменов и несколько десятков тысяч болельщиков. Впрочем, сегодняшний день уже можно считать неофициальным стартом вторых Европейских игр.

Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда

Люди в материале: Ларри Айзек, Вадим Смоляк, Мартин Мун, Ирина Долгих
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Границу уже пересекли свыше 600 гостей из других стран, сообщили в программе Новости «24...
 
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