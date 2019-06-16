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Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Границу уже пересекли свыше 600 гостей из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего к нам едут из Польши, Литвы и Латвии. Сейчас в Беларуси и около полутысячи участников вторых Европейских игр. Самые многочисленные спортивные делегации – из Великобритании и Германии.
В эти дни визой для посещения Беларуси является билет на континентальное первенство. С гостями спортивного форума встретился и наш корреспондент Вадим Смоляк.
Первый самолет со сборной Молдовы кружил в белорусском небе уже в полдень. По сравнению с прошлой неделей жара немного спала, но менее теплым прием от этого не стал.
В числе первых не только атлеты, но и те, кто будет обеспечивать зрелища двум сотням других стран.
Ларри Айзек, продюсер трансляции вторых Европейских игр:
Вадим Смоляк, СТВ:
В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр
Несмотря на это, встретить иностранных участников около деревни труда не составит. Спортсмены из Нидерландов на белорусской земле чувствуют себя уверенно. В январе команда приезжала разведать обстановку и оценить местное гостеприимство. Конкретно Мартина – главного врача команды – интересовало качество медицинского обслуживания.
Мартин Мун, главный врач сборной Нидерландов:
Однако крыша над головой понадобится не только спортсменам. Максимально комфортные условия готовы предложить каждому гостю.
Это номер категории «люкс улучшенный». Здесь две комнаты, два санузла, гостевой и основной. Предполагается размещение делегации высокопоставленных лиц.
В этой столичной гостинице 90 % всех номеров забронировано гостями Европейских игр. Временным домом она станет для десятка международных судей, техперсонала и наших коллег – телевещателей. Первые постояльцы уже заселились, но основной поток ожидают буквально через пару дней.
Все номера у нас с прекрасным видом. Видом на проспект, на парковую зону.
Отдельно поработали над разнообразием меню и его оформлением. Каждое утро тут предстоит кормить более 200 гостей. Во время ужина – в два раза больше.
Ирина Долгих, начальник отдела бронирования гостиничного комплекса:
До конца недели через терминалы аэропортов пройдут еще 3000 спортсменов и несколько десятков тысяч болельщиков. Впрочем, сегодняшний день уже можно считать неофициальным стартом вторых Европейских игр.
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Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»
Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Границу уже пересекли свыше 600 гостей из других стран, сообщили в программе Новости «24...
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