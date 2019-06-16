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Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» встретил Витебск. В сопровождении байкеров участники проекта проехали по центральным улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебске участники марафона возложили цветы и венки к мемориалу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. А на площади Победы прошел опен-эйр «Цветы Великой Победы», расположились мобильная экспозиция «Освобождение Беларуси» и выставка военной техники. Особый интерес вызвал передвижной музей Великой Отечественной войны.
Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Первым запись в Национальной книге памяти оставил Президент. Альбом и полотно в честь героев-освободителей 3 июля прибудут в Минск. Их передадут музею истории Великой Отечественной войны.
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Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» встретил Витебск. В сопровождении байкеров участники проекта проехали по центральным улицам города, сообщили в программе...
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