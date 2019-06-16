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Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

17.06.2019 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» встретил Витебск. В сопровождении байкеров участники проекта проехали по центральным улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

В Витебске участники марафона возложили цветы и венки к мемориалу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. А на площади Победы прошел опен-эйр «Цветы Великой Победы», расположились мобильная экспозиция «Освобождение Беларуси» и выставка военной техники. Особый интерес вызвал передвижной музей Великой Отечественной войны.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Все области создают полотнище «Беларусь помнит». Наше, можно сказать, по-своему уникально. Оно содержит 130 имен Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Я думаю, многие знают таких героев Советского Союза, как Минай Филиппович Шмырев, Петр Миронович Машеров, Туснолобова-Марченко. Это уроженцы Витебской области, которыми мы сегодня гордимся.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

Первым запись в Национальной книге памяти оставил Президент. Альбом и полотно в честь героев-освободителей 3 июля прибудут в Минск. Их передадут музею истории Великой Отечественной войны.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»

Люди в материале: Вячеслав Хрол
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» встретил Витебск. В сопровождении байкеров участники проекта проехали по центральным улицам города, сообщили в программе...
 
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