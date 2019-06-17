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«Хотим сделать качественный скачок»: Савилов анонсировал новый сезон белорусского хоккея
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как в НХЛ. Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов 17 июня анонсировал новый сезон в белорусском хоккее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В частности он отметил, что по уровню ажиотажа Экстралига должна ориентироваться на недавний финал в НХЛ «Сент-Луис» – «Бостон». В новом сезоне чемпионат изменится. Многие клубы ждет ребрендинг. Задача одна – сделать чемпионат ярче и интереснее для зрителя.
Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Также 17 июня федерация подписала контракт с одной из букмекерских компаний. Как заявил председатель федерации, средства от этой сделки в первую очередь пойдут на продвижение внутреннего чемпионата.
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Новости Беларуси. Как в НХЛ. Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов 17 июня анонсировал новый сезон в белорусском хоккее, сообщили в программе...
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