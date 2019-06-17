ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

17.06.2019 22:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария в Минском районе закончилась гибелью женщины. Столкновение легкового автомобиля с маршрутным такси произошло около деревни Лошаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

От полученных травм погибла пассажирка легковушки. Спасателям удалось вытащить из автомобиля водителя и еще одного пассажира. Сейчас они госпитализированы.

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

Предварительно установлено, что водитель маршрутки высаживал пассажиров, когда в него врезалась легковушка. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авария в Минском районе закончилась гибелью женщины. Столкновение легкового автомобиля с маршрутным такси произошло около деревни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика