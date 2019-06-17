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Волонтеры гродненского отряда Красного Креста будут работать на II Европейских играх
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Волонтеры будут работать в бригадах медицинской помощи на всех объектах.
Команда гродненского отряда Красного Креста отряда 16 июня отправилась на II Европейские игры 2019 года в Минск.
К слову, накануне на лекции члена медицинской комиссии AIBA Дэвида МакДона волонтер-инструктор Евгений Зайцев провел мастер-класс по первой помощи для волонтеров II Европейских игр. Участники спонтанного тренинга получили не только новый опыт, но и положительные эмоции.
С сегодняшнего дня волонтеры приступают к тренировкам на объектах.
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Волонтеры будут работать в бригадах медицинской помощи на всех объектах. Команда гродненского отряда Красного Креста отряда 16 июня отправилась на II Европейские...
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