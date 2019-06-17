Волонтеры гродненского отряда Красного Креста будут работать на II Европейских играх

Источник материала: Вороновская газета





Волонтеры будут работать в бригадах медицинской помощи на всех объектах.

Команда гродненского отряда Красного Креста отряда 16 июня отправилась на II Европейские игры 2019 года в Минск.







К слову, накануне на лекции члена медицинской комиссии AIBA Дэвида МакДона волонтер-инструктор Евгений Зайцев провел мастер-класс по первой помощи для волонтеров II Европейских игр. Участники спонтанного тренинга получили не только новый опыт, но и положительные эмоции.

С сегодняшнего дня волонтеры приступают к тренировкам на объектах.

Фото: группа ВКонтакте «Реагирование на ЧС Красный Крест | Гродно» https://grodnonews.by/