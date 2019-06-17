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За неделю в воде погибли 46 белорусов

17.06.2019 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спасатели десятками вытаскивают тонущих.

За прошлую неделю на водоемах мы потеряли по меньшей мере 46 человек, это данные ОСВОДа. Многие перед смертью пили. Все погибли там, где не организовано дежурство спасателей. Спасенными числятся 52 человека, почти половина из них — дети, передает «Онлайнер».

Из общего числа погибших трое — несовершеннолетние. Неделя началась с того, что в Микашевичах недосмотрели за мальчиком, игравшим на берегу, позже нашли в пруду. Ребенку через месяц должно было исполниться 6 лет. Затем мозырский выпускник школы нырнул в Припять и не вынырнул. После этого 14-летний школьник утонул в Березине в Бобруйске.

В ОСВОДе сообщают, что только за субботу и воскресенье потери по всей стране составили 15 человек, больше всего — в Могилевской и Брестской областях (6 и 5 случаев соответственно). У девяти погибших в выходные установлено содержание алкоголя в крови.


Для понимания численного масштаба потерь: ведущий специалист республиканского ОСВОДа Олег Борозна говорит, что самой страшной за семь лет его работы в организации стала неделя с 2 по 8 июля 2012 года — тогда утонул 81 человек (в том числе 11 детей). Вообще же в обществе сейчас имеются данные начиная с 1971 года. Больше всего погибло в 1999-м: за весь год 1620 человек.

Спасатели непрерывно напоминают о том, что у воды нельзя ни на секунду выпускать из-под надзора детей. Также нельзя идти в воду после употребления алкоголя: 6 из каждых 10 утонувших взрослых пили.

Сегодня в Бешенковичском районе утонул двухлетний мальчик. По информации УВД Витебской области, компания отдыхала на озере Белое. Во время купания ребенок находился в водоеме с матерью, которая тоже едва не утонула. Обстоятельства выясняются.

 
 
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Спасатели десятками вытаскивают тонущих.
 
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