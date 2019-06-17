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«Не будем работать, пока не отдадут деньги!» В Гатово рабочие устроили забастовку

17.06.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работникам предприятия «Проммеханика» с марта не платят зарплату.

«Не будем работать, пока не отдадут деньги!» В Гатово рабочие устроили забастовку
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«С марта нам не платят зарплату, скажите, как нам жить?» — с такими словами в редакцию onliner.by позвонили работники предприятия «Проммеханика». По их словам, вот уже три месяца им платят частями по 20—80 рублей. Предприятие многим должно от 2 до 4 тыс. рублей.

С самого утра в цехах производителя промышленного оборудования непривычно тихо. Станки не работают, рабочие тоже. Они предупредили руководство о том, что работать сегодня никто не будет.
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— Не будем работать до того момента, пока нам не заплатят деньги, — говорят они. — С марта нам уже нормально не платят. Бросают частями и непонятно как. То 20, то 40, то 80 рублей. Ты никогда не знаешь, какая зарплата тебе придет, когда. А у нас дети, кредиты.

Они показывают статистику выплат в мобильном приложении. Действительно, приход средств небольшой.



— Получишь эти 40 рублей и думаешь, что тебе на них делать: то ли в магазин пойти, то ли «коммуналку» оплатить, то ли на телефон что-то кинуть. И дальше гадаешь, когда тебе начислят деньги, — говорит слесарь Николай, который работает на предприятии с февраля.

— Мы же не филоним, мы добросовестно выполняем свои обязанности, — объясняют рабочие. — Нужно было заказ для Красносельского цементного завода сделать, так оставались сверхурочно работать, сутки работали, чтобы все сдать. Нам обещали деньги — где они? Ничего. Завтраками нас постоянно кормят. Потерпите до пятницы, в пятницу — потерпите до понедельника. И так потерпите да потерпите... Сколько уже можно терпеть?



Рабочие говорят, что за последнее время с предприятия уволились 10 человек и люди продолжают увольняться. Но, несмотря на это, зарплату в полном объеме никому не выплатили.

— У нас сейчас работает исполняющий обязанности директора, — говорят рабочие. — Директор наш и его заместитель уволились на позапрошлой неделе. Просто забрали документы и ушли, больше их никто на заводе не видел.

По словам работников, если платить не будут, то забастовку продолжат и дальше. Журналисты попытались получить комментарий у руководства предприятия, но исполняющий обязанности директора отсутствовал. Журналистов встретил его заместитель.

— К сожалению, ничего прокомментировать по поводу финансов не могу, — отметил он.

 
 
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Работникам предприятия «Проммеханика» с марта не платят зарплату.
 
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