Квартирные мошенники в Витебске назывались милиционерами и коммунальщиками

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"Еврорадио" . Расследование началось с того, что одна витеблянка сообщила об исчезновении своего бывшего мужа. 40-летний мужчина проживал один, нигде не работал, выпивал. Оперативники установили, что незадолго до своего исчезновения витеблянин продал свою двухкомнатную квартиру. Потом оперативники получили информацию, что на имя пропавшего мужчины готовится покупка комнаты, передает





После юридического оформления сделки правоохранители задержали всех ее участников.









Выяснилось, что в ней участвовали трое мужчин (32, 42 и 47 лет) и две женщины (21 и 53 лет). Один из них представился милиционером, а второй — представителем расчетно-кассового центра. В промежутке с 27 мая по 6 июня они под предлогом оплаты штрафа, задолженностей по коммунальным платежам и алиментам уговорили мужчину продать свою квартиру и приобрести более дешевое жилье. А задолженность предложили оплатить за счет разницы, полученной в ходе сделки.





После продажи квартиры подозреваемые нашли пострадавшему дешевое жилье. А остаток денег (более 36 тысяч рублей) присвоили.





Правоохранители взяли под стражу трех из пяти задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.