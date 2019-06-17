Класковский: Бабич будет помогать Кремлю додавливать белорусского партнера

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич занял пост заместителя министра экономического развития РФ, получив тем самым возможность снова заняться вопросами белорусско-российских отношений.





«Салідарнасці» рассказал политический обозреватель Александр Класковский. Чем чревато это назначение для белорусских властей, в экспресс-комментариирассказал политический обозреватель Александр Класковский.





— Стоит отметить, что Михаилу Бабичу нашли достаточно солидное место после его скандального отзыва из Минска . И это симптом того, что в Москве не считают его миссию проваленной. Это значит, что в принципе Бабич действовал в духе генеральной линии Кремля, — отметил собеседник и добавил, что эта линия будет продолжаться.









По мнению Александра Класковского, на новой должности у бывшего посла появляется возможность влиять на ход российско-белорусских переговоров по так называемой углубленной интеграции:





— Бабич, поскольку он очень рьяно изучал белорусскую ситуацию и, возможно, нащупал какие-то слабые места в позиции белорусского руководства, я думаю, на новом посту продолжит делать то же самое. Способствовать углубленой интеграции или, проще говоря, дожимать белорусского партнера.





По словам эксперта, у Бабича это неплохо получается. Достаточно вспомнить сведения о том, что именно Бабич усердствовал на ниве пресечения поставок санкционки из Беларуси. И тем самым сильно ударил по интересам определенных отечественных игроков на этом поле.