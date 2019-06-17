Объединённая гражданская партия просит финансовой помощи

Фейсбуке . Соответствующий пост появился в аккаунте организации в





"Обращаемся к друзьям:

На счету 0.

0 руб. 0 копеек.

Надо платить за офисы, за телефон-интернет, за электричество...

Репост! Репост! Репост!

Хотя бы репост, если нет пары рублей внести на счёт... "







