|
Объединённая гражданская партия просит финансовой помощи
Источник материала: Партизан
Оппозиционная Объединённая гражданская партия заявила о крупных финансовых проблемах.
Соответствующий пост появился в аккаунте организации в
"Обращаемся к друзьям:
На счету 0.
0 руб. 0 копеек.
Надо платить за офисы, за телефон-интернет, за электричество...
Репост! Репост! Репост!
Хотя бы репост, если нет пары рублей внести на счёт... "
Ранее о финансовых проблемах сообщала другая оппозиционная организация — Партия БНФ, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционная Объединённая гражданская партия заявила о крупных финансовых проблемах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)