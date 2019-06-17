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«Мы все понимали, что если фан-сектор заполнят членами БРСМ, настоящих болельщиков уже не вернем»

17.06.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первой половине июня в Минске прошла необычная встреча, которая объединила футбольных болельщиков из четырех стран: Германии, Беларуси, Украины и России.

Общение стало возможным благодаря сотрудничеству Белорусской федерации футбола, Культурного фонда Немецкого футбольного союза (DFB-Kulturstiftung) и футбольного проекта Fankurve Ost.

Около 25 человек из разных стран узнали, как с болельщиками и правоохранителями взаимодействуют в Беларуси и Германии.

Необычная просьба немецкого болельщика


Гости из Германии рассказали об опыте работы фанпроектов – общественных по сути организаций, которые выступают адвокатурой для фанатов и работают независимо от клубов и полиции.

Одной из форм такой деятельсности является «фанпосольство» – представители Немецкого футбольного союза выезжают на гостевые матчи сборной, чтобы в случае чего помочь своим болельщикам.

На просьбу рассказать о самой необычной просьбе к ним, гости из Германии вспомнили случай во Франции. Немецкий болельщик потерял ключи от автомобиля, оставив там медикаменты. К представителям фанпосольства он пришел со словами о том, что ему нужно срочно принять лекарства иначе могут быть серьезные негативные последствия для здоровья... Немцу помогли купить все необходимое во французской аптеке, а назавтра разблокировать автомобиль.



Матиас Штейн из небольшого города Йена рассказал о работе фанпроекта, работающего с болельщиками команды «Карл Цейсс», выступающей в одном из низших дивизионов, но собирающей на своих матчах до 6 тысяч зрителей.

Активисты фанпроекта, в частности, поддерживают беженцев, которые оказались в лагере на территории города. С молодыми беженцами они организовывают футбольные матчи.


Незапланированная встреча участников семинара на крыльце АБФФ с ее председателем Владимиром Базановым

Как члены БРСМ могли заменить фанатов


Представители Белорусской федерации футбола, отвечающие за работу с болельщиками, рассказали, что взаимодействие с правоохранителями в Беларуси по сравнению с Германией существенно отличается – и не в лучшую сторону. Гарантировать фанатам защиту они не могут.

Приходится сталкиваться с проблемами, в том числе, на матчах национальной сборной.

Представители федерации футбола рассказали как в прошлом году на одной из матчей на фан-сектор болельщикам не позволили пронести баннер, из-за чего фанаты покинули стадион во время игры. Когда сотрудники БФФ высказали опасение, что на следующем матче сборной будет стоять почти гробовая тишина, им предложили заполнить фан-сектор членами БРСМ.


– Мы все понимали, что если это произойдет, настоящих болельщиков уже не вернем… Пока по национальной сборной от таких предложений удается отбиваться, – сообщили на встрече.

Но во время семинара был и позитивный пример развития футбола в Беларуси. Болельщиков из других стран впечатлила история клуба «Крумкачы», который сумел стать популярным и выйти в высшую лигу без государственной помощи – во многом благодаря волонтерской поддержке.

– «Крумкачы» – это клуб, который представлял не Минск, а интернет, – прозвучало во время рассказа одного из причастных к истории команды.

 
Теги: Минск
 
 
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В первой половине июня в Минске прошла необычная встреча, которая объединила футбольных болельщиков из четырех стран: Германии, Беларуси, Украины и России.
 
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